“Sono deluso”: l’ex Juve nella bufera, arriva la bordata

La bordata verso un ex calciatore della Juve, che tra l’altro potrebbe tornare in bianconero: ecco cos’è successo

La Juventus è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. A gennaio scorso sono arrivati Vlahovic e Zakaria, ma la sensazione è che non sia finita qui. La prossima estate la rivoluzione continuerà, anche perché andrà via Dybala a parametro zero e probabilmente anche Bernardeschi. Il ruolo che più ha sofferto questa stagione è il centrocampo, con la mancanza di un giocatore di qualità in grado di legare al meglio con il reparto offensivo.

Si è parlato tanto dell’interessamento per Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione, per finanziare il mercato che vuole Maurizio Sarri. Ma non solo. In ottica Juve si è parlato tanto anche di Paul Pogba, che andrà via dal Manchester United a parametro zero. E sono arrivate delle frecciatine non indifferenti da parte di un ex campione.

Juventus, Scholes critica Pogba

Paul Scholes, ex campione del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Sun: “Quando Pogba era bambino, io ero allo United. Vi dico che questo calciatore ha tutto ciò che un centrocampista deve avere. Ma commette sempre gli stessi errori, non è mai migliorate come calciatore e sono deluso dal fatto che andrà via”. Parole forti di una bandiera dei Red Devils che in carriera ha vinto tutto da protagonista.

Scholes ha poi continuato: “Ovunque andrà, troverà un allenatore che lo farà rendere come ai tempi della Juventus. Spero che abbia successo”. In effetti, l’esperienza di Pogba non è stata per niente esaltante. Quando andò via da Torino, sembrava destinato a diventare il migliore al mondo: forse i tanti cambiamenti in casa United hanno fatto la differenza.