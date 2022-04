Occhio Juventus, la notizia fa sognare Allegri: il top player nel mirino

Per la Juventus si apre un’importante possibilità di calciomercato, dopo che il Barcellona ha aperto alla cessione del calciatore.

Nel merito delle sue operazioni per rendere sempre più competitiva il gruppo a disposizione di mister Massimiliano Allegri, la Juventus lavora anche al centrocampo oltre che sugli sviluppi per l’attacco bianconero. Tra i diversi nomi che ci sono in lista, indubbiamente può farsi spazio Frenkie de Jong, poiché del 24enne olandese il Barcellona pare poter fare a meno.

In occasione di una delle sue ultime conferenza stampa, l’allenatore Xavi ha parlato chiaramente della sua posizione rispetto a de Jong, chiarendo però che il futuro del centrocampista non è nelle sue mani, quindi la sua volontà non smuoverebbe la decisione del calciatore e/o del club.

“Frenkie è un calciatore molto importante per me e per la società, deve rappresentare un’epoca qui. Se dipendesse da me, resterebbe per molti anni”, ha dichiarato il tecnico blaugrana, ma dalla società arriverebbero segnali diversi.

Barcellona, de Jong può lasciare il club: la Juventus è attenta

Secondo quanto riferito da ‘MARCA’, il club avrebbe aperto la porta della cessione. Il motivo principale non è da ricercare nell’importanza che de Jong riveste tecnicamente per il Barcellona, ma dal fatto che si tratti di uno dei calciatori dal quale ricavare maggiori risorse economiche, che farebbero un gran bene alle finanze della società, la quale attraversa un presente turbolento.

Tre anni fa per de Jong furono spesi 75 milioni di euro per acquistarlo dall‘Ajax e il Barcellona vorrebbe rientrare dall’investimento. Il calciatore al momento è seguito da Bayern Monaco e Manchester United, ma piace anche alla Juventus. Il dirigente Cherubini starebbe studiando la situazione, sebbene non sarebbe comunque semplice, considerati i valori economici di partenza. Fondamentale sarà indubbiamente la presa di posizione del calciatore per comprendere le possibilità di realizzare il sogno di avere il top player in Serie A.