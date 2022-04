De Laurentiis non si trattiene dopo l’Empoli: Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

Dopo la sconfitta contro l’Empoli del suo Napoli, De Laurentiis ha dato un annuncio che ha spiazzato i tifosi.

Dopo la cocente sconfitta rimediata domenica al Castellani contro l’Empoli di Andreazzoli, il Napoli è letteralmente piombato in un ciclone di critiche. Ai tifosi partenopei non è piaciuto affatto il crollo della squadra, che ha subito in appena otto minuti la rete di Henderson e la doppietta di Pinamonti.

In casa Napoli la rimonta subita dall’Empoli ha fatto tantissimo rumore, tantoché De Laurentiis è dovuto intervenire in prima persona per cercare sia di rasserenare gli animi che capire cosa sta accadendo alla sua squadra. Il patron, infatti, nella mattinata di ieri si è recato a Castel Volturno ed ha avuto prima un lungo colloquio con Spalletti e poi ha seguito a bordocampo l’allenamento dei calciatori.

De Laurentiis ha poi avuto un incontro con Mertens a casa sua per parlare del rinnovo del contratto. In serata, invece, è stato a cena a Pozzuoli con tutta la squadra partenopea. Il presidente resterà a fianco del team fino alla gara di sabato del Maradona contro il Sassuolo di Dionisi. Il presidente, nella mattinata di oggi, ha voluto anche dare un annuncio che ha spiazzato i tifosi del Napoli.

Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: “Chiedo scusa per la sconfitta con l’Empoli. Mertens? Ama Napoli”

De Laurentiis, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta rimediata contro l’Empoli”. Il patron ha poi anche parlato della ‘situazione rinnovo’ di Mertens: “Ieri sono stato a casa sua. Ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli”.

Il presidente ha poi continuato il suo intervento: “Ritiro? Appartiene ad un calcio arcaico, ma è stato un gesto dettato dalla rabbia”. Il giornalista Carlo Alvino, autore dell’intervista a De Laurentiis, ha affermato che il patron ha praticamente ufficializzato l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia.