“Incontro a sorpresa”: futuro Napoli, c’è il colpo di scena di De Laurentiis

Colpo di scena tra De Laurentiis e l’attaccante, l’incontro arriva a sorpresa e in ballo c’è il futuro al Napoli: ecco cos’è accaduto

Il futuro del giocatore resta appeso a un filo tra le file del Napoli. Il contratto è in scadenza e si cerca di trovare la quadra su un eventuale rinnovo. Aurelio De Laurentiis prova a capire, quindi, se ci sono i presupposti per portare a termine l’accordo. Ecco allora cos’è accaduto.

Dries Mertens è arrivato al Napoli il 1° luglio del 2013 ed è diventato per il club e per i suoi sostenitori una vera e propria bandiera. Un simbolo di spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia che difficilmente farebbe accettare un suo addio per il prossimo futuro.

Il suo contratto, tuttavia, scadrà il 30 giugno 2022 e adesso le parti stanno lavorando per comprendere se e in che modo poter continuare il percorso insieme. D’altronde Mertens continua, soprattutto a suon di gol, a dimostrarsi un giocatore fondamentale per la squadra. Un nuovo incontro è perciò avvenuto quest’oggi: Aurelio De Laurentiis si è direttamente recato a casa del suo tesserato.

Calciomercato Napoli, in ballo c’è il rinnovo di Mertens: nuovo incontro a sorpresa a casa del giocatore con De Laurentiis

Dopo essere stato presente a Castel Volturno, come riferito da ‘CalcioNapoli24.it’, il presidente del club ha incontrato personalmente Dries Mertens. Stando a quanto rivelato, infatti, ci sarebbe stato un “nuovo incontro a sorpresa, questa volta direttamente a casa del giocatore azzurro“.

Il futuro di Mertens è ancora incerto tra le file del Napoli ma si lavora per cercare di trovare una quadra sull’eventuale rinnovo di contratto. L’incontro sarebbe perciò stato proficuo e sarebbe durato circa un’ora. Un avvicinamento, soprattutto da parte del presidente, che comunque fa ben sperare per una continuazione della carriera del numero 14 nel club partenopeo. Dove in fin dei conti ha in tante occasioni dichiarato di voler restare.