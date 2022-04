Inter, allarme Gosens e la nuova decisione su Lautaro Martinez

Nuovo allarme Gosens in casa Inter. Inzaghi dovrà fare i conti con un nuovo guaio muscolare per il terzino tedesco. L’ex Atalanta salterà sicuramente la sfida di recupero tra Bologna-Inter e resta a forte rischio anche il match contro l’Udinese.

Nuovo ko muscolare per Gosens e allarme per Inzaghi in vista del rush finale di campionato. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno del terzino per almeno 10 giorni. Il terzino tedesco salterà sicuramente la sfida contro il Bologna (match di recupero della 20^ giornata) e resta in forte dubbio il suo recupero per la sfida della 35^ contro l’Udinese.

Inzaghi punterà ancora una volta su Perisic, ma la sensazione è che Gosens potrebbe recuperare per il match della Dacia Arena. Nessuna forzatura da parte dello staff medico dell’Inter. L’ex Atalanta recupererà con calma e senza corse contro il tempo.

Le condizioni di Gosens saranno valutate nei prossimi giorni. Qualora il laterale mancino dovesse bruciare le tappe, Inzaghi potrebbe convocarlo per il match contro l’Udinese, ma difficilmente partirà titolare. Massima attenzione all’infermeria, ma occhio anche alle strategie in vista del prossimo mercato.

Inter, ko Gosens e le nuove strategie per l’attacco del futuro: Lautaro resta?

Quattro giornate alle fine del campionato (cinque contando il recupero contro il Bologna) e occhi puntati sul prossimo mercato. Non è escluso che l’Inter possa valutare concretamente il sacrificio di Lautaro Martinez per far cassa e rinvestire il ricavato su un nuovo attaccante, un nuovo centrocampista e un nuovo difensore.

A centrocampo piace De Paul, ma serviranno circa 35-40 milioni per convincere l’Atletico Madrid a dire sì. In difesa intriga la suggestione Bremer, ma l’affare potrebbe essere finanziato anche dalla cessione di De Vrij. I 70-75 milioni di euro incassati dalla possibile cessione di Lautaro Martinez, potrebbe coprire l’investimento su Dybala e l’arrivo di un nuovo centrocampista. La sensazione delle ultime settimane, però, sembrerebbe esser quella di una conferma del “Toro” anche in vista della prossima stagione.