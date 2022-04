Inter, occhio allo Scudetto: la sentenza preoccupa Inzaghi e Marotta

Arriva una sentenza che riguarda il mondo Inter e che probabilmente preoccupa l’allenatore Inzaghi e l’ad Marotta

I diversi passi falsi del Milan nelle scorse giornate hanno determinato per l’Inter la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. Dalla vittoria contro la Juventus, avvenuta in modo rocambolesco, i nerazzurri hanno inanellato un filotto di vittorie che mercoledì potrebbe culminare con il primo posto. Il recupero col Bologna è attesissimo da gennaio scorso, per evitare che la classifica abbia ancora asterischi e sia falsata come lo è stata finora.

L’Inter dovrà affrontare diverse squadre che lottano per salvarsi, come per esempio il Cagliari e la Sampdoria, oltre alla Juventus in finale di Coppa Italia. Ma i primi ostacoli sono quelli di Bologna e Udinese, che chiuderanno una settimana fondamentale nella rincorsa allo scudetto. Anche perché entrambe le partite verranno giocate in trasferta.

Inter, la sentenza di Bergomi su Bologna e Udinese

Beppe Bergomi, commentatore tecnico di Sky Sport, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club delle prossime partite del Milan: “Il calendario è più difficile, certo, ma i rossoneri incontreranno squadre che a San Siro si giocheranno la partita e lasceranno spazi. Il Milan ha difficoltà contro squadre a difesa schierata”. Bergomi ha poi continuato sull’Inter: “L’Inter ha subito due ostacoli, ovvero Bologna e Udinese. I rossoblù lo hanno dimostrato contro Milan e Juventus, mentre l’Udinese è forte fisicamente e riparte bene in contropiede”.

Le parole di Bergomi non lasciano spazio a interpretazioni. Le trasferte che l’Inter affronterà al Dall’Ara e alla Dacia Arena, saranno probabilmente decisive per i nerazzurri. Anche se ci sono delle perplessità visto che il Milan dovrà affrontare la Fiorentina il prossimo weekend.