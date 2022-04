Italia, quante gioie per Gravina e Mancini: è successo di nuovo

Il momento dell’Italia e in generale del calcio italiano è nerissimo, ma continuano ad arrivare gioie per Gravina e Mancini

Italia non qualificata ai Mondiali di Qatar 2022, litigi in Lega Serie A, caso Catania in Serie C. Sono solo alcune delle cose che sono successe negli ultimi tempi che mettono in crisi il calcio italiano. Quando la Nazionale maggiore è stata battuta dalla Macedonia del Nord, l’indignazione è durata qualche giorno, mentre l’interrogativo sul valorizzare o meno i giovani forse solo qualche ora. Continuano, però, ad arrivare gioie per il presidente della FIGC Gravina e il ct Mancini sotto questo punto di vista.

L’Under 19 e l‘Under 17 si sono qualificate ai rispettivi Europei di categoria, battendo Belgio e Ucraina. E oggi è arrivata una grande gioia per l’Under 15: l’Italia ha battuto l’Inghilterra al Torneo delle Nazioni per 4-2, partita decisiva nel girone a tre. Dopo aver superato il Cile per 3-0, agli azzurrini serviva solo vincere contro i pari età inglesi -vittoriosi per 5-0 contro il Cile- per una questione di differenza reti. Una vittoria che è arrivata oggi a Gradisca d’Isonzo.

Under 15, l’Italia ne fa quattro all’Inghilterra

A mandare in vantaggio l’Italia è stato Di Nunzio della Roma, con un tiro deviato da un giocatore inglese per il momentaneo 1-0. Il pareggio dell’Inghilterra è firmato da Noble su rigore dopo soli pochi minuti. Dopo l’1-1, gli azzurrini hanno iniziato a macinare gioco e occasioni, il 2-1 lo firma Olivieri. Nel secondo tempo arriva anche il 3-1 con Maiorana su assist di Mosconi, e addirittura il poker con il giocatore del Milan, Mattia Liberali subentrato dalla panchina. Nel finale il definitivo 4-2 di Rigg.

L’Under 15 dell’Italia disputerà la semifinale del Torneo delle Nazioni contro gli USA, venerdì 29 aprile alle 18:00. L’altra semifinale, sempre allo stesso orario, sarà tra Repubblica Ceca e Portogallo. Grande gioia non solo per il ct Massimiliano Favo, ma anche per Gravina e Mancini sempre attenti a queste situazioni.