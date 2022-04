Inter, tegola pesante per Inzaghi: arriva l’annuncio ufficiale

Un’altra cattiva notizia scuote Simone Inzaghi e l’Inter a pochi giorni dalla trasferta di campionato in casa dell’Udinese

La sconfitta di Bologna potrebbe non essere l’unica cattiva notizia per la squadra di Simone Inzaghi. Il clamoroso errore di Radu ha compromesso la sfida del Dall’Ara nei minuti finali. I felsinei hanno capovolto l’iniziale vantaggio firmato Perisic con Arnautovic e Sansone.

I nerazzurri sono così rimasti in seconda posizione a -2 dal Milan. Una situazione di classifica che ha complicato e non poco i piani scudetto di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, sono costretti ora a colmare tre punti sui rivali nelle ultime quattro partite di campionato. Le cattive notizie per i nerazzurri non si limitano qui.

Inter, controlli per Bastoni: il difensore di Inzaghi salterà la partita con l’Udinese

Il difensore si è fermato prima della partita con il Bologna, al pari di Samir Handanovic. Sulle sue condizioni ora sono arrivati degli aggiornamenti. A darne notizia è stata la stessa società nerazzurra dopo che, questa mattina, Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica.

Il difensore si è infatti recato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dove si è sottoposto a degli esami strumentali che ne hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Per questa ragione, scrive ancora l’Inter, le sue condizioni dovranno essere nuovamente valutate tra qualche altro giorno.

A questo punto pertanto è da scartare la sua presenza nel match con l’Udinese in programma domenica alle 18. I prossimi controlli faranno poi chiarezza e attraverso di essi si comprenderà se potrà esserci nel match con l’Empoli di venerdì 6 maggio.

Nella trasferta di Bologna, Bastoni è stato sostituito da Federico Di Marco, che con Inzaghi sta trovando spazio pure come terzo di difesa, a sinistra.