Roma, mani nei capelli per Mourinho: un titolare salta due partite

José Mourinho dovrà rinunciare a un big per le prossime due partite: mani nei capelli per l’allenatore della Roma

La Roma ieri ha giocato la terza semifinale europea degli ultimi anni, in Conference League. Ancora una volta con una squadra inglese e ancora una volta non è riuscita a conquistare la vittoria. Ma oggi le cose sembrano diverse, perché davanti ai giallorossi c’è il Leicester e non il Liverpool o il Manchester United. La fame della squadra di José Mourinho è tanta, anche perché l’ultima vittoria di un trofeo è datata a 13 anni fa.

Ci sono tutti i presupposti per vincere la Conference League in casa Roma. La partita di ritorno contro il Leicester sarà come se fosse una finale, visto l’1-1 del King Power Stadium. Entrambe le squadre dovranno vincere, se vorranno andare a Tirana. E i giallorossi avranno dalla loro la spinta del pubblico, proprio come successo con il Bodo Glimt. E Mourinho si augura che il risultato finale sia lo stesso, anche se c’è una defezione da tenere in considerazione.

Roma, problemi per Mkhitaryan

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Mkhitaryan salterà le prossime due partite che la Roma ha in programma. Sono le partite di campionato contro il Bologna e il ritorno della semifinale di Conference League. Questo perché contro il Leicester ha riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Lo staff giallorosso valuterà le condizioni del trequartista armeno nei prossimi giorni, per capire quando Mourinho potrà riaverlo a disposizione.

Una perdita non da poco per la Roma. Non tanto per la partita contro il Bologna, seppur difficile, ma soprattutto per la gara contro il Leicester. Le squadre inglesi hanno quasi sempre fatto male alle italiane negli ultimi anni. Anche se Le Foxes non sono di certo irresistibili come le big.