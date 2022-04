Allegri e la decisione su Fagioli e Soulè per la prossima stagione

Quale sarà il futuro di Fagioli e Soulè in vista della prossima stagione? Allegri ha già deciso il nuovo assetto tattico della Juventus del futuro e come gestire i due giovani giocatori bianconeri

Quarto posto da conquistare ancora in maniera matematica, poi spazio ai piani futuri e alle strategie di mercato. Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? La sensazione è che Allegri punterà con forte decisione sul 4-3-3 e 4-2-3-1.

Oltre alle possibili trattative immediata, i bianconeri dovranno decidere come gestire il ritorno dai prestiti di diversi giocatori e cosa fare con alcuni giovani giocatori già presenti in rosa. Occhi puntati su Fagioli e Soulè, ma attenzione anche a Miretti.

Per quel che riguarda Fagioli, attualmente in prestito alla Cremonese, il centrocampista dovrebbe far ritorno in bianconero e non è escluso che Allegri decida di trattenerlo in rosa per concedergli un’opportunità in prima squadra già dal prossimo anno. Stesso discorso per Soulè, il quale sarà aggregato definitivamente in prima squadra dopo l’ultimo anno trascorso tra Juventus Under 23 e “Juventus dei grandi”.

Fagioli e Soulè, la Juventus punterà sui giovani

Il procuratore di Fagioli, come confermato nei mesi scorsi, difficilmente accetterà un’altra soluzione in prestito in vista della prossima stagione. Difficilmente la Juventus aprirà alla cessione del giovane gioiellini bianconero, aspetto che starebbe convincendo Allegri a puntare fin da subito sul talento della Nazionale Under 21.

Fagioli sarà inserito subito in prima squadra e reciterà il ruolo di regista di riserva in attesa di capire se la Juventus affonderà concretamente su Jorginho. Quasi certo l’addio di Arthur, il quale lascerà il posto proprio a Fagioli. Semaforo verde anche per Soulè: l’argentino sarà aggregato definitivamente in prima squadra e reciterà il ruolo di 5^ punta. Per quel che riguarda Miretti, invece, il gioiellino della Juve potrebbe essere ceduto in prestito per una stagione prima del ritorno alla base sulle orme di Fagioli.