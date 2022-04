Mourinho invade la diretta e spiazza: la confessione dopo il Leicester

Dopo il pareggio della sua Roma contro il Leicester, Mourinho è stato protagonista di un’invasione in diretta.

La Roma questa sera ha pareggiato 1-1 contro il Leicester nella semifinale di andata di Conference League. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio al 15’ con Pellegrini, imbeccato da un ottimo Zalewski. Nella ripresa i capitolini hanno sofferto gli attacchi dei padroni di casa, che hanno pareggiato al 67’ l’autogol di Mancini.

La gara ha avuto sicuramente una svolta con l’uscita per di Mkhitaryan per infortunio, visto che da lì in poi il Leicester ha preso più campo. L’armerno non ci sarà nella gara di ritorno, perché, come quanto raccolto da ‘Sky Sport’, ha riportato uno stiramento che lo terrà lontano dai campi per un po’.

Nonostante l’infortunio di Mkhitaryan, Mourinho può essere contento del risultato. Il tecnico portoghese, infatti, ha così commentato il pareggio contro il Leicester ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ho la fame di essere poco umile, ma posso dire che 4-5 mesi fa questa gara l’avremmo persa. Non ci sarà una finale a Tirana, ma a Roma”. L’allenatore capitolino è stato anche il protagonista di una ‘piccola invasione’ nel post gara.

Mourinho invade la diretta di Brendan Rodgers: “ Mi ha regalato una bottiglia di vino tra le migliori in circolazione”

Il portoghese, infatti, è intervenuto nel corso dell’intervista post gara di Brendan Rodgers, spiazzando tutti: “Mi ha regalato una bottiglia di vino tra le migliori in circolazione”. Il tecnico del Leicester ha risposto subito alla ‘confessione’ dell’allenatore della Roma: “E costa anche un sacco di soldi”.

Bisogna ricordare il grandissimo rapporto tra Mourinho e Brendan Rodgers, che si sono conosciuti ai tempi del Chelsea. Il tecnico portoghese sicuramente ricambierà il grosso favore tra una settimana all’Olimpico, quando i due si giocheranno l’accesso alla finale di Conference League di Tirana.