Napoli, problemi per Olivera: ADL ha pronte due alternative

Napoli, cosa succede per la fascia sinistra? Da Olivera, passando per le due alternative all’uruguaiano: le ultime di SerieANews.com

La stagione è stata positiva, anche se questo finale di stagione rischia di macchiarne il giudizio. Il Napoli, però, non deve avere troppi rimpianti: certo, lo Scudetto sembrava alla portata, ma l’obiettivo dello Spalletti 1.0 era quello di guadagnare la Champions League e dare il via alla rifondazione azzurra.

Rifondazione che passerà giocoforza dal mercato e dalla sessione che presto prenderà piede in estate. Qualche addio illustre c’è già stato (quello di Insigne) e altri ce ne saranno. E sul fronte degli arrivi, oltre il giovane Kvaratskhelia, qualcosa bolle già nella pentola di Giuntoli e De Laurentiis.

Su tutti, il terzino sinistro: al centro dei desideri azzurri c’è Mathias Olivera del Getafe e, dopo il quasi-colpo di gennaio, l’affare potrebbe subire uno scossone entro i prossimi mesi.

Napoli, due problemi per Olivera: le due alternative giocano in Serie A

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com e spiegato nel corso della ‘Ciro Night’ con Ciro Troise, l’operazione Napoli-Olivera non è ancora chiusa. Negli ultimi mesi si era dato già per fatto l’approdo dell’uruguaiano in azzurro, ma c’è ancora qualche complicazione nell’accordo tra il club campano e il Getafe. E di conseguenza, anche tra lo stesso club campano e l’entourage del calciatore.

A questo punto, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e studia le possibili alternative. Due i nomi che piacciono e vengono seguiti con interesse, entrambi di stanza nella nostra Serie A. Il principale è Hickey del Bologna, anche se l’ostacolo cartellino c’è e preoccupa gli azzurri. I felsinei chiedono almeno 20 milioni di euro per cedere lo scozzese classe 2002.

Il secondo nome, alternativo e low-cost, invece, risponde a Cambiaso del Genoa. Quest’ultimo ha impressionato tutti alla sua prima stagione in Serie A e il Napoli guarda all’ex Empoli come possibile rincalzo, ove mai dovesse saltare prima Olivera e Hickey poi.