Dybala alla Roma, i tifosi sognano: c’è la rivelazione in diretta

Dybala resta una mina vagante per la finestra di calciomercato che si aprirà nella prossima estate. La rivelazione sulla possibilità di vederlo alla Roma

Il parametro zero di Paulo Dybala resta una mina vagante per la sessione estiva di calciomercato che si avvicina. Poter ottenere, a zero appunto, le sue prestazioni calcistiche è un’occasione che in pochi club vorranno farsi scappare. I tifosi della Roma sognano in grande. La rivelazione, che sa di speranza, è arrivata in diretta.

Su Paulo Dybala sembrerebbe esserci forte la presenza dell’Inter, ma interessata a lui e alle sue qualità (tra le tante) ci sarebbe stando alle ultime anche la Roma. A maggior ragione in caso di un’eventuale addio a fine stagione di Nicolò Zaniolo, la Joya potrebbe essere un’alternativa molto valida nel club giallorosso.

A questo proposito, sul sogno di poterlo vedere in futuro prossimo nella Capitale sulla sponda giallorossa, ha parlato in diretta a ‘Radio Deejay’ Ivan Zazzaroni. Il direttore del quotidiano con sede a Roma, ovvero il ‘Corriere dello Sport’, infatti, ha rivelato quali siano le sue effettive speranze.

Calciomercato, Dybala osservato speciale per la prossima estate: la speranza di Zazzaroni fa sognare i tifosi della Roma

Paulo Dybala potrebbe davvero, con il suo trasferimento, stravolgere gli equilibri della Serie A per la prossima stagione. Il 30 giugno 2022 l’argentino e la Juventus (salvo clamorosi stravolgimenti di mercato dell’ultimo minuto) si diranno definitivamente addio. Non si è raggiunto un accordo tra le due parti e la Joya si sta, in questi ultimi tempi, guardando intorno per comprendere dove poter giocare in futuro.

L’Inter resta forte in pressione su di lui. Ma non sarebbe l’unica squadra in Serie A a osservarlo facendo sognare i propri tifosi. A tal proposito, Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato proprio di Dybala ai microfoni di ‘Radio Deejay’ durante il programma ‘Deejay Football Club’. “Spero che vada in un posto – ha detto riferito – ma non vi dirò quale. Con la Roma per adesso non c’è nulla. Ma da direttore del Corriere dello Sport vi dico che vederlo nella Capitale sarebbe fantastico“.