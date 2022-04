“Vuole la Juventus”: l’annuncio di calciomercato infiamma i tifosi

La Juventus può compiere un colpo di mercato sensazionale: secondo la testata il calciatore dà priorità alla formazione di Max Allegri

La Juventus è ormai certa della separazione da Paulo Dybala con cui ha interrotto le trattative ormai da diverse settimane. La società bianconera ha voltato pagina ed è alla ricerca del calciatore con cui sostituire l’argentino. La società di Andrea Agnelli è al lavoro ed un nome su tutti manda in fibrillazione i tifosi bianconeri.

I sostenitori juventini confidano di poter tornare a vedere la propria squadra in lizza per lo scudetto dal momento che pure in questa stagione, salvo la parvenza data recentemente, la squadra di Allegri non è mai stata in corsa per il titolo. L’esperienza dell’attaccante esterno posto nel mirino può dare una mano. E la notizia migliore per la Juventus è quanto filtra.

Juventus, Di Maria dà priorità ai bianconeri: l’argentino si libera dal PSG e sogna la squadra di Allegri

Angel Di Maria è destinato a diventare uno dei pezzi forti del prossimo mercato. L’argentino, infatti, a fine giugno si separerà dal PSG. L’esterno d’attacco sarà libero di scegliere la prossima sistemazione poiché abbandonerà la squadra francese a parametro zero.

Secondo ‘TuttoSport’ l’argentino ha avuto un contatto con i bianconeri. Durante il colloquio, l’entourage del calciatore ha presentato le proprie richieste. Il calciatore, scrive ancora il quotidiano torinese, avrebbe messo “la Juventus in cima ai propri pensieri”.

Si tratterebbe di una opportunità che consentirebbe ai bianconeri di alzare il tasso qualitativo ma anche quello dell’esperienza. Per Di Maria, invece, sarebbe l’occasione per ‘provare’ la Serie A, dopo aver già giocato in Inghilterra (Manchester United), Francia (PSG), Spagna (Real Madrid) e Portogallo (Benfica).

L’alternativa al ‘Fideo’ rimane sempre Nicolò Zaniolo. Sul calciatore della Roma c’è anche il Milan. La carta d’identità di quest’ultimo gioca sicuramente a suoi favore. La Juventus sta ponderando tutto.