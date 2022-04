Tutto pronto per il fischio di inizio di Cagliari-Verona, gara delle ore 15.00 del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Cagliari-Verona, gara che insieme a Napoli-Sassuolo apre il trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00 all’Unipol Domus di Cagliari, la formazione sarda di Walter Mazzarri ospita l’Hellas Verona di Igor Tudor in un match che promette spettacolo.

I padroni di casa devono vincere a tutti i costi per tenere lontana la zona retrocessione. I rossoblù, infatti, sono al diciassettesimo posto in classifica generale, con tre punti di vantaggio sulla zona calda. Nelle ultime cinque giornate i locali hanno conquistato solo tre punti: per questo il Cagliari è pronto a vendere cara la pelle. Discorso diverso, invece, per gli scaligeri che nelle ultime cinque uscite hanno portato a casa due vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. A dare il via al match è il signor Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Zingarelli. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Giallatini.

Cagliari-Verona, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Carboni, Baselli, Marin, Nandez, Pereiro, Pavoletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor (squalificato, in panchina Bocchetti). A disposizione: Chiesa, Sutalo, Dawidowicz, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.