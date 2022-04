Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Lazio, gara delle ore 20.45 del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Spezia-Lazio, gara che chiude il sabato del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione ligure di Thiago Motta ospita i biancocelesti di Maurizio Sarri.

I padroni di casa devono vincere a tutti i costi per tenere lontana la zona retrocessione. I bianconeri, infatti, sono al quindicesimo posto in classifica generale, con otto punti di vantaggio sulla zona calda. Nelle ultime cinque giornate i locali hanno conquistato solo quattro punti: per questo motivo lo Spezia è pronto a vendere cara la pelle. Discorso diverso, invece, per la Lazio che nelle ultime cinque uscite hanno portato a casa due vittorie, due sconfitte ed un pareggio e lotta per un posto in Europa con Fiorentina, Atalanta e Roma. A dare il via al match è il signor Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Affatato. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Valeriani.