Juventus, l’annuncio su Elkann fa impazzire i tifosi: cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus può riservare grosse soddisfazioni ai tifosi: secondo Pea, i bianconeri possono chiudere colpi da capogiro

La Juventus adesso punta con decisione il terzo posto. I bianconeri possono migliorare il proprio piazzamento. Il Napoli, a secco di vittorie nelle ultime tre, è distante soltanto un punto. I partenopei giocheranno oggi pomeriggio contro il Sassuolo mentre i bianconeri scenderanno in campo domani nel lunch match contro il Venezia.

La discussa vittoria contro gli emiliani di Dionisi dello scorso turno, in cui la squadra di Massimiliano Allegri non ha giocato bene al di là del risultato ottenuto, ha portato a forti critiche nei confronti dei bianconeri. Non è la prima volta che durante questa stagione il gioco proposto dal tecnico livornese è stato posto nel mirino della critica. Questa però può rappresentare l’impulso decisivo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Juventus, il giornalista rivela: “Elkann arrabbiato, prenderà Bremer, Milinkovic-Savic e Raspadori”

Ai giornalisti di “Radio Amore Campania” ha parlato il giornalista Claudio Pea, che si è detto sicuro di un’importante campagna acquisti nella prossima stagione. A giudicare dalle sue parole, infatti, la Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo ad alcuni dei calciatori più ricercati in Serie A. Questo per un motivo preciso: “John Elkann è abbastanza arrabbiato con i media perché hanno criticato i bianconeri per la brutta partita della Juventus a Reggio Emilia trascurando che avesse cinque titolari fuori. Tutto ciò porterà Elkann a tirare fuori qualche soldino”.

Sono quattro i nomi su cui si concentrerà l’attenzione dei bianconeri secondo Pea: “La Juventus è molto vicina a Bremer del Torino, senza dimenticare che hanno già preso Gatti. Inoltre, per il centrocampo ad Allegri piace Frattesi. In mediana però il colpo da novanta sarà rappresentato dall’arrivo di Milinkovic-Savic. Andrà poi via Morata ed Elkann prenderà Raspadori”. Nomi destinati a far impazzire di gioia i tifosi juventini.