Derby della Lanterna, Audero salva la Samp: profondo rosso per il Genoa

Derby della Lanterna deciso da Sabiri: la Sampdoria ottiene la vittoria contro il Genoa e si allontana dalla zona retrocessione

Sampdoria e Genoa hanno messo in scena nel corso di questo pomeriggio il Derby della Lanterna. Entrambe le squadre avevano bisogno di punti, ma alla fine l’hanno spuntata i blucerchiati.

In zona salvezza, quindi, dopo il Cagliari, rallenta anche il Genoa. La Sampdoria ottiene, di misura, un’importante vittoria contro il Genoa. Gara molto fisica nel primo tempo, stesso tempo d’altronde in cui è andato a segno Sabiri per la Samp.

Gara, invece, piuttosto spezzettata nella ripresa, quando in più occasioni il direttore di gara Maresca ha dovuto interrompere forzatamente il gioco per i fumogeni lanciati in campo dagli spalti. Il Genoa ci ha provato fino all’ultimo (con Criscito che fallisce l’occasione dagli 11 metri), ma la Sampdoria ha difeso con le unghie e con i denti il risultato. Tre punti fondamentali per la squadra di Marco Giampaolo.

Sampdoria-Genoa, Sabiri decide il Derby della Lanterna e i blucerchiati guadagnano 3 punti. Audero salva la Samp

L’unico gol della gara l’ha così segnato al 25′ Abdelhamid Sabiri. Una vittoria di misura quella conquistata dai blucerchiati nel Derby della Lanterna. Lo Stadio Luigi Ferraris ha così ospitato i propri spettatori sugli spalti, con la capienza da poco tornata al 100%.Il sostegno, da una parte e dall’altra, non è mai mancato durante tutta la partita, che si è presentata fin dai primi minuti come molto fisica e ruvida.

Il Genoa di Alexander Blessin, dopo averci provato fino all’ultimo minuto, non riesce a ottenere neppure un punto e la zona retrocessione si avvicina pericolosamente. Sul finale, poi, nel recupero al 94′, Criscito ha anche sbagliato il rigore che poteva far strappare ai suoi almeno un punto. C’è Audero a dire di no e a salvare la Samp. Nella parte bassa della classifica, quindi, si fermano Cagliari e appunto Genoa.

Classifica aggiornata di Serie A

Milan 74; Inter 72; Napoli 70*; Juventus 66; Roma 58; Lazio 56, Fiorentina 56; Atalanta 55; Hellas Verona 52*; Sassuolo 46; Torino 44; Udinese 43; Bologna 42; Empoli 37; Sampdoria 33*; Spezia 33; Cagliari 28; Salernitana, Genoa 25*; Venezia 22.

*gara in più disputata in questa 35^ giornata