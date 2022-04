“Era rigore”: Spezia-Lazio nel caos, scoppia la polemica

I primi quarantacinque minuti di Spezia-Lazio sono finiti 2-1. Nonostante i tre gol, però, non sono mancate le proteste per un presunto rigore.

Il primo tempo di Spezia-Lazio è appena finito. Il risultato segna il 2-1 vista la rete di Amian al minuto 10, il gol su rigore di Immobile al minuto 34 e la rete di Agudelo un minuto dopo.

C’è stato un episodio, però, che ha fatto imbufalire i tifosi biancocelesti. Al minuto 21, poco dopo una clamorosa occasione per la Lazio, la formazione di Maurizio Sarri ha aspramente protestato con il direttore di gara. Il motivo? un contatto in area di rigore tra Zaccagni e Provedel.

Spezia-Lazio, tifosi furiosi per il contrasto tra Zaccagni e Provedel

Il direttore di gara gestisce bene la situazione. Dopo essere stato accerchiato dai calciatori della Lazio, furiosi per l’atterramento del compagno di squadra dal portiere dello Spezia, l’arbitro Pairetto chiede a tutti di aspettare e si mette in contatto con il VAR. Dalla sala moviola, Nasca e Valeriani si sono messi subito al lavoro prima di decretare il verdetto.

Niente calcio di rigore. L’uscita dell’estremo difensore dello Spezia è stata regolare visto il tocco in anticipo sul pallone. Anche Luca Marelli, ex arbitro ed oggi commentatore per ‘DAZN’, ha dato il suo verdetto in diretta tv: “Uscita rischiosa, ma prende il pallone. Per dinamica c’è lo scontro con Zaccagni, ma ha preso il pallone. L’anticipo del portiere è stato evidente”. Niente da fare per la Lazio che, poi, dopo poco, ha trovato la rete del momentaneo pareggio proprio su calcio di rigore.

La decisione, però, ha scatenato i tifosi che, su ‘Twitter’, hanno protestato contro la decisione del direttore di gara: “Era rigore, dai”, scrive un utente. Dello stesso avviso altri utenti che hanno alzato la voce per il mancato penalty.