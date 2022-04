Inter, fiato sospeso per l’Udinese: la notizia dell’ultim’ora può cambiare tutto

L’Inter sfida l’Udinese in occasione della prossima giornata di campionato e ci sono novità in merito a una possibile e importante assenza.

La gara dell’ex è sempre una sfida che significa un ritorno emotivo al passato e al contempo una scarica di adrenalina che spesso favorisce una prestazione ancora migliore. Non ha certo bisogno di scendere in campo contro la sua ex squadra per dare il meglio di sé, ma anche per Samir Handanovic giocare con l’Udinese ha un significato speciale.

Il portiere dell’Inter tuttavia è in dubbio per la sfida di campionato. Ciò a causa di una contrattura alla zona lombare, la quale lo ha costretto a restare in panchina già in occasione del recupero contro il Bologna al Dall’Ara.

Le condizioni dello sloveno sarebbero in miglioramento, ma sarà decisivo l’ultimo allenamento per capire effettivamente se potrà essere schierato in campo da Inzaghi.

Udinese-Inter, dubbi sulla presenza di Handanovic: le ultime

Il capitano nerazzurro, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe in costante miglioramento. Potrebbe stringere i denti per essere a disposizione tra i pali fin da subito. Contare sulla sua affidabilità può essere molto importante come plus verso una corsa scudetto, che è ancora del tutto aperta contro il Milan. Pare che il fastidio avvertito nella zona dell’addome non sia grave, ma comunque vada trattato con attenzione, poiché ogni movimento è uno sforzo che colpisce la parte in questo momento indolenzita.

Oggi in allenamento ci sarà il “provino” definitivo per Handanovic e impera l’ottimismo. Anche per Gosens sarà fondamentale l’allenamento odierno per capire se sarà disponibile: ieri venerdì si è allenato in campo e potrebbe unirsi ai compagni per la rifinitura. L’assente già noto, invece, è Calhanoglu. Il turco dovrà scontare una giornata di squalifica e potrebbe prendere il suo post Vidal oppure Gagliardini.