Inter, non solo la beffa Scudetto: c’è anche lo schiaffo di Cassano

Nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del mancato sorpasso dell’Inter ai danni del Milan

C’è tanta delusione in casa Inter dopo la trasferta di Bologna. Il club allenato da Simone Inzaghi non solo ha fallito il sorpasso nell’atteso recupero, ma è crollato sotto i colpi di un ottimo Bologna e del fatale errore del giovane Radu, al debutto stagionale in campionato a causa dell’infortunio di Handanovic.

Dopo una serie di vittorie consecutive regnava l’ottimismo tra i campioni d’Italia ed i suoi tifosi, ma questo ko cambia tutto e mette lo scudetto ‘nelle mani’ del Milan di Stefano Pioli. Con 10 punti nelle ultime 4 gare di campionato il club rossonero vincerà il titolo e conquisterà un successo abbastanza inaspettato.

Nel corso del consueto appuntamento Twitch con la Bobo Tv l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del recupero giocato in settimana ed ha avuto dure critiche per la squadra nerazzurra: “L’Inter è partita bene nei primi venti minuti, poi dopo il pareggio è crollata. Anzi è finita. Inzaghi ha provato qualcosa, ma troppo poco ed in generale l’Inter non mi è piaciuta, questa sconfitta è un ‘harakiri’ clamoroso”.

Cassano e le percentuali scudetto dell’Inter

Cassano, che, nella sua carriera ha giocato sia con l’Inter che con il Milan, ha poi continuato criticando aspramente la formazione di Inzaghi e giocando poi con le percentuali sullo scudetto:

“In questo momento dico Milan 80 % ed Inter 20 %. Il Milan è la quarta squadra del campionato e se il club nerazzurro non vince questo scudetto è un fallimento. Sia per l’Inter che per la Juventus credo che si tratti di un fallimento mentre possiamo fare solo i complimenti invece al club rossonero.