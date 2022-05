Tutto pronto per il fischio di inizio di Udinese-Inter, gara delle ore 18.00 della domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Inter, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00, alla Dacia Arena di Udine, la formazione friulana di Gabriele Cioffi ospita l’Inter di Simone Inzaghi.

La gara mette in palio punti fondamentali per l’Inter per proseguire la cavalcata verso il primo posto, momentaneamente occupato dal Milan di Stefano Pioli. La lotta per la vitoria del torneo resta più serrata che mai. I nerazzuri, inoltre, avranno il vantaggio di giocare subito dopo la fine di Milan-Fiorentina e quindi conosceranno già il risultato degli avversari. A dare il via al match è il signor Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Pagliardini. Al VAR, invece, il duo formato da Banti e Volpi.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Wallace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Santuro, Zeegelaarm Nuytinck, Benkovic, Jajalo, Soppy, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Correa. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vecino, L.Martinez, Sanchez, Caicedo.