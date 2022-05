“È stato un anno negativo”: Adani senza freni, ennesima frecciata ad Allegri

La Juventus vince in campionato ma molto spesso non riesce a mostrare un bel gioco di squadra: Allegri ancora nel mirino delle critiche

Anche quest’oggi, in casa all’Allianz Stadium, la Juventus ha trovato la vittoria contro un Venezia, che dal canto suo invece non riesce a ritrovare punti utili per provare a sperare nella salvezza. Il gioco dei bianconeri, però, resta nel mirino delle critiche. Ennesima frecciata a Massimiliano Allegri.

Per la Juventus, all’Allianz Stadium, è andato a segno Bonucci, con una doppietta personale, che è stato anche un regalo nel giorno del suo compleanno. Per la momentanea parità, che è durata effettivamente pochissimo, ha segnato dall’altro lato Mattia Aramu.

Il gioco proposto da Massimiliano Allegri, con la Vecchia Signora che ha comunque sofferto nel match di questa 35^ giornata, è stato ancora una volta molto criticato. Per il futuro ci sarà perciò da lavorare, al fine di riuscire a esprimere idee che possano far giocare meglio la squadra, senza la paura di non riuscire a fare del proprio meglio. A tal proposito, l’ennesima frecciata al tecnico bianconero è arrivata da parte di Daniele Adani.

Juventus, i bianconeri vincono contro il Venezia ma non sono mancate le critiche ad Allegri: frecciata da parte di Adani

Daniele Adani, ex difensore tra le altre anche di Lazio, Inter e Fiorentina, ha voluto esprimere il proprio pensiero in diretta tv a ’90° minuto’ su ‘Rai 2’. L’ex giocatore ha parlato delle difficoltà espresse dai bianconeri in campo anche quest’oggi contro il Venezia. E non è mancato il riferimento al lavoro svolto (e da svolgere in futuro) da Massimiliano Allegri.

“I sistemi e gli schemi di gioco – ha riferito Adani a ‘Rai 2’ – in una squadra così forte sono secondari. La cosa essenziale è riuscire a trovare una continuità di gioco, ma anche di proposta. Lì i bianconeri devono migliorare. Questo è stato un anno negativo per la Juventus. Con Allegri, dopo quest’anno, bisogna ripartire con una nuova filosofia di gioco”.