Lazio, Sarri esce allo scoperto e vuota il sacco: annuncio in diretta tv

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato al termine della vittoria dei suoi contro lo Spezia facendo un importante annuncio.

Al termine della sofferta vittoria contro lo Spezia, ottenuta in extremis grazie ad un gol di Acerbi, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Nella consueta intervista post partita il tecnico dei biancocelesti ha analizzato il match e ha anche fatto un’importante annuncio.

“Abbiamo fatto un’ottima partita in cui abbiamo costruito tanto.” ha esordito Sarri. “Poi però purtroppo ci abbiamo messo anche qualche errore di troppo e così la partita è rimasta in bilico fino alla fine. Per fortuna non abbiamo mai mollato e siamo riusciti a portare a casa i tre punti.”

Il discorso si sposta poi su Acerbi, tanto criticato per il sorriso dopo il gol subito contro il Milan, ma che oggi è stato il match winner di giornata: “Mi dispiace si sia creata questa situazione strana con Acerbi. Stiamo parlando di un ragazzo che ce la mette sempre tutta. Certo, ha avuto dei problemi, ma sta facendo anche bene. Il modo migliore per proteggerlo da ciò che succede fuori dal campo e non farci caso. Non è facile, ma è l’unico modo.”

Lazio, l’annuncio di Sarri sul suo futuro

A domanda sul suo futuro, Sarri risponde i modo chiaro: “Una cavolata.” Questo in riferimento alle voci che vorrebbero la sua presenza legata alla qualificazione in Europa. Il tecnico è sicuro e annuncia con fermezza: “Non abbiamo mai parlato di vincolare la mia permanenza alla qualificazione in Europa.”

Infine però Sarri ammette che ci sono stati alcuni problemi e che avrebbe preferito risolverli in altro modo: “Si, ci sono stati alcuni problemi. Speravo di risolverli più velocemente, ma la squadra ultimamente è in netta crescita.”