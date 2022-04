Acerbi affonda lo Spezia: Lazio corsara, pirotecnico 3-4 al Picco

Spezia-Lazio è appena finita. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, l’anticipo serale del trentacinquesimo turno di Serie A finisce 3-4.

Tanti gol e tanti errori allo stadio Picco nel match Spezia-Lazio, valido per il trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Si salva in extremis la squadra di Maurizio Sarri che batte i ragazzi di Thiago Motta.

La formazione ligure resta a bocca asciutta e prosegue la serrata lotta per non retrocedere in Serie B. Tre punti per i biancocelesti che restano ancora in corsa per un posto in Europa e sorpassano momentaneamente la Roma di Josè Mourinho.

Spezia-Lazio, la sintesi del match

Ad aprire le danze sono i padroni di casa che vanno in rete dopo soli dieci minuti di gioco grazie ad una rete di Amian. Il difensore dello Spezia si avventa su un pallone vagante e batte Strakosha da due passi. La risposta degli ospiti arriva al minuto 33, quando è Immobile ad andare in rete direttamente da calcio di rigore. Nonostante il buon momento della formazione ospite, sono i locali ad andare di nuovo avanti sessanta secondi dopo. Cataldi e Patric non si intendono e combinano la frittata: è facile, a quel punto, per Agudelo mettere in rete il pallone che vale il 2-1. Al minuto 45 la formazione di Thiago Motta trova anche il terzo gol, ma la rete di Verde viene annullata dal VAR.

Nella ripresa il ritmo non cala, così come non calano le disattenzioni. Al minuto 54 la Lazio fa 2-2 grazie ad una super conclusione di Zaccagni che si accentra e calcia. La sua conclusione sbatte contro il palo e rimbalza sul corpo di Provedel prima di finire in rete. I padroni di casa non si arrendono e due minuti dopo ritornano in avanti: Verde pennella un cross perfetto per Hristov che beffa Acerbi e fa 3-2. Il gol del 3-3, invece, arriva dai piedi di Milinkovic-Savic: sventagliata lunga di Luis Alberto che trova il compagno di squadra, bravo ad eludere la marcatura di Reca e a battere Provedel. Al minuto 90, poi, l’inaspettato: l’uomo più discusso, Acerbi, mette in rete la palla del definitivo 3-4.

Classifica Serie A

Milan 74; Inter 72; Napoli 70*; Juventus 66; Lazio 59*, Roma 58, Fiorentina 56; Atalanta 55; Hellas Verona 52*; Sassuolo 46; Torino 44; Udinese 43; Bologna 42; Empoli 37; Sampdoria 33*; Spezia 33*; Cagliari 28; Salernitana, Genoa 25*; Venezia 22.

*una gara in più