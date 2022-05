Due nuovi colpi per il Napoli: arriva l’ammissione dell’agente

Il Napoli pianifica le prossime mosse di mercato: nel mirino due delle principali rivelazioni del campionato. Giuntoli pronto all’assalto.

Pianifica la rivoluzione il Napoli. Il club, dopo aver dovuto dire addio al sogno scudetto, ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato e a valutare la posizione di numerosi elementi in odore di cessione. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Fabian Ruiz che fin qui ha rispedito al mittente tutte le proposte ricevute dalla società riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

In estate è quindi probabile che vada in scena il divorzio tra le parti, con lo spagnolo finito nel mirino del Real Madrid. In bilico pure la posizione di Kalidou Koulibaly, valutato tra i 30 e i 40 milioni. La dirigenza, a breve, incontrerà i rispettivi agenti per fare il punto della situazione ma intanto ha già provveduto ad individuare i possibili sostituti.

Nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in particolare, sono finiti due elementi del sorprendente Verona di Igor Tudor: Nicolò Casale ed Antonin Barak. A confermare l’interesse dei partenopei è stato proprio l’agente del difensore, Mario Giuffredi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal’.

Napoli, nel mirino Casale e Barak del Verona

Il procuratore si è espresso così sull’argomento: “Sono giocatori nei pensieri della società e sono seguiti. Barak è molto forte e può far bene in caso di cessione di Fabian Ruiz”. Giuffredi ha poi commentato le voci riguardanti un possibile passaggio in maglia azzurra di Giovanni Simeone: “Non penso sia un profilo che interessi al Napoli”.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta degli scaligeri, che in questa parte conclusiva della stagione proveranno a migliorare il proprio record di punti in campionato. Barak è stato una delle principali rivelazioni del torneo (11 gol e 4 assist in 28 apparizioni) mentre Casale, inseguito dalla Roma, ha giocato da titolare in 28 delle 33 gare a cui ha preso parte. Prenderli, per il Napoli, si preannuncia facile.