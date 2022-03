“Lo vuole Mourinho”: Roma, che sgarbo a Sarri e la Lazio

Dopo la vittoria nettissima nel Derby, Mourinho è pronto ad effettuare un altro sgarbo alla Lazio di Sarri.

Prima della sosta per le nazionali, la Roma ha stravinto il derby capitolino contro la Lazio per 3-0. I giallorossi dominarono il match, visto che eravano avanti di tre gol già alla fine della prima frazione di gara. La squadra di Mourinho adesso è sesta in classifica insieme all’Atalanta che, però, ha una gara in meno.

La Roma riprenderà la propria corsa domenica al Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo. Match difficile per i capitolini, visto che i doriani non sono ancora del tutto fuori dalla lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Mourinho dovrà gestire bene le forze dei suoi, considerando che il giovedì successivo ci sarà l’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt.

Il tecnico portoghese può sfruttare la scia di entusiamo creatasi con il netto successo nel Derby, che sta continuando anche in sede di calciomercato. La Roma, infatti, è intenzionata a regalare a Mourinho un calciatore che nell’ultima sessione di mercato di gennaio è stato trattato proprio dalla Lazio di Lotito e Tare.

Lazio, la Roma di Mourinho tenta lo sgarbo a Sarri: contatti per prendere Casale dal Verona

Secondo quanto riportato da ‘L’Arena’, difatti, la Roma vuole prendere Nicolò Casale del Verona. Il difensore centrale è stato accostato anche ad altre squadre come Lazio, per l’appunto, e Napoli. Il club veneto ha già in mente anche il sostituto, ovvero Mattia Caldara dell’Atalanta ma che in questa stagione sta giocando in prestito al Venezia.

Casale è sicuramente tra i protagonisti del Verona di Tudor. Il difensore ha giocato 28 partite in campionato, dove ha fornito anche 2 assist vincenti. Mourinho, dopo la vittoria nel Derby nell’ultimo turno di campionato prima della sosta, vuole effettuare un altro ‘sgarbo’ alla Lazio di Sarri.