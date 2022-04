Napoli, doccia fredda per De Laurentiis: Ancelotti prepara lo sgarbo

Il futuro del centrocampista, tra le file del Napoli, appare sempre più incerto: la Spagna chiama e Ancelotti prepara lo sgarbo

Il Napoli vede ormai sempre più incerta la possibilità di permanenza da parte del proprio giocatore. Le richieste sull’ingaggio sarebbero aumentate e, al tempo stesso, ci sarebbe il forte richiamo dalla Spagna. Carlo Ancelotti e il Real Madrid potrebbero così accoglierlo a braccia aperte.

Il futuro di Fabian Ruiz, all’interno del progetto Napoli, appare ogni giorno più incerto. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2023. Ma il club e De Laurentiis vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Dal momento che un rinnovo di contratto non sembra essere in programma.

Le sue richieste per l’ingaggio, che attualmente è di circa 1.5 milioni di euro a stagione, sarebbero aumentate. E a ciò si è poi andato ad aggiungere anche il desiderio da parte del giocatore stesso di fare ritorno in Spagna. Lì dove il suo nome è stato accostato al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli, doccia fredda per De Laurentiis: l’addio di Fabian Ruiz sembra essere sempre più vicino

Il Napoli e Fabian Ruiz, quindi, come riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, non sembrano essere destinati a continuare insieme la propria storia. Il centrocampista è arrivato in Italia, tra le file del club partenopeo, il 5 luglio 2018. Soprattutto per volere di Carlo Ancelotti, allenatore del club nella stagione 2018/2019. Lo stesso Ancelotti che ora potrebbe fare così uno ‘sgarbo’ alla sua ex società.

Potrebbe, quindi, non essere un caso che con maggiore insistenza il nome del giocatore spagnolo sia stato negli ultimi tempi affiancato proprio alla squadra attualmente guidata da Ancelotti. Lo stesso gruppo che, dopo aver battuto il Chelsea nella serata di ieri, è anche approdato in semifinale di Champions League. Il Real Madrid potrebbe perciò accogliere Fabian Ruiz, offrendogli anche un ingaggio più sostanzioso che ora come ora il classe 1996 vorrebbe ottenere.