Serie A, colpo di scena per la salvezza: l’ufficialità cambia tutto

A poche partite dal termine della stagione di Serie A arriva l’ufficialità che potrebbe cambiare tutto in ottica salvezza.

Quando mancano ormai poche partita alla fine del campionato, arriva una notizia che potrebbe cambiare le cose nella parte bassa della classifica. Al momento il Cagliari quartultimo sopravanza Genoa e Salernitana di tre punti. I campani però hanno due partite da recuperare. Inoltre la 36a giornata prevede un fondamentale match proprio tra Salernitana e Cagliari.

I sardi al momento sono quelli che, seppur ancora avanti in classifica, stanno vivendo il peggior momento di forma, reduci da ben due ko consecutivi. Risultati che sono costati la panchina al tecnico Walter Mazzarri. A comunicarlo è lo stesso Cagliari che, attraverso una striminzita nota ufficiale, ha dato l’ufficialità della cosa.

Le voci circa un esonero dell’ex tecnico di Napoli e Inter erano nell’area da ieri. La società si era presa la notte per fare le sue valutazioni. Valutazioni che poi hanno portato alla sollevazione del tecnico. Mazzarri, che ha preso il Cagliari in corsa, dopo un primo momento di difficoltà, era riuscito ad imprimere una svolta positiva alla squadra, centrando alcuni risultati importanti. Purtroppo per lui, nelle ultime gare il Cagliari ha sprecato quanto di buono fatto, tornando pericolosamente a rischiare la Serie B.

Serie A, il Cagliari corre ai ripari esonerando Mazzarri

L’esonero di Walter Mazzarri rappresenta il tentativo in extremis per il Cagliari di raddrizzare una stagione sfortunata. Con la Salernitana che deve recuperare due partite e con lo scontro diretto da giocare in trasferta, la situazione dei sardi non è certamente delle migliori.

I tre punti di vantaggio sui campani potrebbero potenzialmente diventare tre punti di svantaggio. Ma anche in caso di ko granata nei due recuperi, una sconfitta nello scontro diretto potrebbe far precipitare le cose. Nel frattempo ad osservare tutto il Genoa che, dal canto suo nutre ancora speranze di salvezza, così come, anche il Venezia che, qualora vincesse il recupero contro la Salernitana, potrebbe clamorosamente tornare in corsa.