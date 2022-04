Napoli irresistibile col Sassuolo, il Verona inguaia il Cagliari: i risultati

I primi match di questa 35^ giornata hanno regalato numerose emozioni: vincono Napoli e Verona, tracollo per il Sassuolo e il Cagliari

Trionfo con un sonoro e pesantissimo 6-1 del Napoli in casa contro il Sassuolo, che subisce un tracollo forse anche inaspettato. Il Verona non cede il passo in casa del Cagliari che ora vede avvicinarsi di nuovo pericolosamente la zona retrocessione.

Il Napoli sbanca allo Stadio Diego Armando Maradona e registra un risultato tondo tondo contro un Sassuolo letteralmente bloccato. Tracollo per i neroverdi che subiscono 6 gol e segnano un unico gol solo sul finale. Il Maradona torna a vedere una vittoria casalinga, i tifosi partenopei festeggiano con la squadra.

Il Verona, all’Unipol Domus, inguaia (con il risultato di 1-2) invece il Cagliari che vede sempre più vicina la zona retrocessone. La lotta per la salvezza, anche in questa come nella scorsa stagione, passerà per i sardi nelle ultime giornate da dover affrontare.

Il Napoli torna a regalare gioie in casa ai propri tifosi. Nel risultato finale di 6-1 sono andati a segno: Koulibaly al 7′, Osimhen al 15′, Lozano al 19′, Mertens (con una doppietta) al 21′ e al 54′ e Rrahmani all’80’. Maxime Lopez trova il gol della bandiera per i neroverdi all’88’. Il Napoli riallunga così sulla Juventus che, dal quarto posto, ha potuto mettere pressione nella scorsa giornata.

In Sardegna, invece, a segno sono andati Barak all’8′ e Caprari al 44′. L’unico gol segnato dal Cagliari è arrivato al 57′ e porta la firma di Joao Pedro, su uno splendido calcio di punizione con la palla piazzata sotto l’incrocio dei pali. Il Cagliari non riesce ad ottenere neppure un punto e, per la lotta salvezza, ora diventa ancora più fondamentale il risultato del derby tra Sampdoria e Genoa.

Classifica aggiornata di Serie A

Milan 74; Inter 72; Napoli 70*; Juventus 66; Roma 58; Lazio 56, Fiorentina 56; Atalanta 55; Hellas Verona 52*; Sassuolo 46; Torino 44; Udinese 43; Bologna 42; Empoli 37; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28; Salernitana, Genoa 25; Venezia 22.

*gara in più disputata in questa 35^ giornata