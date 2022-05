Il nuovo Cagliari di Agostini: cambio modulo per l’assalto salvezza

Il nuovo Cagliari di Agostini punterà con forte decisione su un possibile cambio modulo e sulla voglia di rivalsa in vista delle ultime tre partite. Ultima tripla chiamata salvezza per cercare di evitare il baratro retrocessione

Si attende solamente l’ufficialità per l’esonero di Mazzarri e sulla nomina di Agostini come nuovo allenatore del Cagliari in vista delle ultime tre gare di campionato. La società rossoblù proverà a rigenerare le energie fisiche e mentali prima delle sfide contro Salernitana, Inter e Venezia.

L’arrivo di Agostini, ormai ex allenatore della Primavera rossoblù, servirà al Cagliari per cercare l’assalto alla salvezza nel rush finale di stagione. L’esonero di Mazzarri, ormai quasi ufficiale, conclude un percorso negativo sotto diversi punti di vista.

Clima infuocato a poche giornate dalla fine del campionato. L’incubo salvezza sembrerebbe avanzare in maniera concreta. Cresce la rabbia dei tifosi rossoblù soprattutto per l‘esonero di Semplici, scelta ritenuta troppo frettolosa e avventata.

Come cambierà il Cagliari con l’arrivo di Agostini? Nuovo modulo

L’arrivo di Agostini sulla panchina del Cagliari potrebbe trasformare i rossoblù anche dal punto di vista tattico. Il nuovo tecnico isolano sarebbe pronto a bocciare definitivamente il 3-5-2 per abbracciare il passaggio della linea difensiva a quattro. Come confermato dal suo percorso in Primavera, Agostini potrebbe affidarsi al 4-3-3 o al 4-2-3-1.

Il nuovo allenatore del Cagliari è pronto a rilanciare i rossoblù per un finale di stagione al cardiopalma. Servirà battere la Salernitana in trasferta per poi superare l’Inter tra le mura amiche prima dell’ultima sfida esterna contro il Venezia. Servirà un Cagliari arrembante e dinamico: ecco perchè Agostini potrebbe promuovere in maniera immediato il tridente offensivo composto da Keita, Joao Pedro e Pavoletti. Sono attese novità da Asseminello: il Cagliari è pronto alla rivoluzione per il rush finale.