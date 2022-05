“Almeno 80 milioni”: Milan, Investcorp spiazza tutti e vuole subito la firma

La vittoria con la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha permesso al Milan di muovere un altro piccolo passo verso lo scudetto. I rossoneri hanno conservato il vantaggio sull’Inter. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato dunque la situazione in testa è rimasta invariata e la formazione di Stefano Pioli continua a cullare l’idea di sfilare il titolo ai cugini.

Restano tre esami verità ed un’estate da vivere intensamente con il passaggio a Investcorp e i colpi di mercato che potrebbero giungere con la nuova società che ha già in mente un primo appuntamento per discutere il rinnovo di uno degli elementi più importanti della rosa attuale, Rafael Leao. Il portoghese è stato decisivo pure con la Fiorentina. Il Milan vuole blindarlo.

Milan, il primo appuntamento di Investcorp riguarda Leao: rinnovo o cessione per almeno 80 milioni di euro

L’obiettivo di Investcorp e del direttore tecnico Paolo Maldini, che sarà anche al centro del nuovo progetto, è quello di vincolare Rafael Leao ancora a lungo ai colori del Milan. L’attaccante portoghese, autore di tredici reti fra tutte le competizioni (domenica, contro la Fiorentina, ha raggiunto la doppia cifra in campionato: è stato il primo rossonero a farlo), ha un contratto fino al 2024.

“La Gazzetta dello Sport”, infatti, racconta della volontà del fondo del Bahrein di trattenere Leao, offrendogli un contratto fino al 2026 da 4.5 milioni di euro netti all’anno. Una cifra di tre volte superiore rispetto a quanto attualmente percepito dal portoghese, su cui hanno messo gli occhi diversi club della Premier League ma soprattutto il PSG che metterebbe 6 milioni di euro all’anno per il calciatore mentre sarebbe disposto di recapitare al Milan un’offerta da 70 milioni di euro. Un importo ritenuto insufficiente dai rossoneri, che lo valutano almeno dieci milioni in più poiché il 15% di un’eventuale cessione spettano al Lilla (condannato dal Tas ad un risarcimento da 16.5 milioni in favore dello Sporting Lisbona).