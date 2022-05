Occhio Allegri, emergenza a sorpresa per la Juventus: annuncio in diretta

Brutte notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Pochi minuti fa la notizia: emergenza inaspettata per i bianconeri.

La Juventus, con il successo contro il Venezia targato Bonucci, è riuscita a conquistare l’obiettivo minimo stagionale. Il pari della Roma contro il Bologna ha infatti garantito matematicamente ai bianconeri almeno il quarto posto e quindi l’accesso alla prossima Champions League.

Adesso Massimiliano Allegri potrà vivere queste ultime giornate di Serie A in maniera più tranquilla, magari cercando di conquistare un posto sul podio ai danni del Napoli. Senza dimenticare che c’è una finale di Coppa Italia da giocare e, in una stagione avara di successi, alzare il secondo trofeo nazionale, per di più contro i rivali di sempre dell’Inter, sarebbe una soddisfazione che certamente i tifosi vorrebbero togliersi.

C’è però, come detto, una Serie A da concludere. Altre tre partite da disputare, a partire dal match non certo facile contro il Genoa. Il Grifone è in piena lotta salvezza con Cagliari, Salernitana e Venezia. Certamente dalla parti del Ferraris vorranno approfittare dello scontro diretto tra sardi e campani, cercando di ottenere dei punti contro la Juventus.

Juventus, problemi per Allegri: out Pellegrini

I bianconeri in vista della partita contro il Genoa dovranno però fare a meno di Luca Pellegrini. Il terzino, come comunicato dai colleghi di Sky Sport, ha lasciato anzitempo l’allenamento di quest’oggi per un problema alla caviglia.

A seguito di un contrasto con Alvaro Morata, Pellegrini ha rimediato una distorsione alla caviglia ed è quindi stato costretto ad uscire dal campo di allenamento. Le sue condizioni al momento non gli consentono di essere disponibile per la trasferta contro il Genoa. Difficilmente il terzino riuscirà a recuperare, costringendo quindi Allegri a dover rinunciare alle sue prestazione nel prossimo match di campionato.