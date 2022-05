Juventus, tifosi increduli: provocazione improvvisa da un nerazzurro

Dall’arco dell’attaccante dell’Inter è scoccata la freccia(ta) social che ha colpito la Juventus: il riferimento all’episodio è preciso

La Juventus e l’Inter si sono incontrate, in questa stagione ancora in corso, sia in campionato sia in finale di Supercoppa Italiana. Si ritroveranno, ancora una volta, l’11 maggio in finale di Coppa Italia. Ma per ora i pensieri dell’attaccante nerazzurro sembrano essere ancora tutti rivolti a un episodio in particolare.

A decidere la finale di Supercoppa Italiana, giocata il 12 gennaio di quest’anno, è stato Alexis Sanchez. Al 121′, quindi sullo scoccare della fine di una partita che era stata fino all’ultimo in bilico sul pareggio registrato tramite un solo gol per parte.

Proprio Alexis Sanchez, allora, dopo aver deciso la partita a gennaio, ha oggi voluto provocare i bianconeri. Tramite una story pubblicata sul proprio profilo ‘Instagram’, ha voluto improvvisamente ricordare alla Juventus e con essa ai tifosi bianconeri quanto avvenuto. L’immagine, con la frase provocatoria e mirata, è perciò apparsa sui social solamente poco fa, ma sta già facendo il giro del web.

Juventus, all’improvviso arriva la provocazione social da parte di Sanchez: ecco cos’ha pubblicato il nerazzurro

La finale di Supercoppa, i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus la ricorderanno molto bene. Seppur con stati d’animo diversi. Il trofeo è infatti andato alla fine ai nerazzurri, grazie a un gol segnato proprio da Alexis Sanchez al 121′. A pochi secondi dal fischio del direttore di gara che, con il pareggio, avrebbe portato il match ai rigori. Cosa che poi, proprio grazie all’attaccante, non è avvenuta.

Dopo l’allenamento odierno, quindi, al termine della seduta, Sanchez ha pubblicato tramite il proprio profilo ‘Instagram’ un pensiero, corredato da una frase molto particolare. Nella stessa immagine, infatti, il cileno ha inserito sia la foto del gol segnato in Supercoppa contro la Juventus, sia una foto con l’esultanza mostrata quest’oggi ad Appiano. Il tutto accompagnato dalla frase: “Oggi in allenamento. Quasi uguale, come al minuto 121“. Una provocazione, la sua, che non è certamente passata inosservata.