Donnarumma, la batosta è inaspettata: sta succedendo ora in Francia

Sia in Francia che in Italia il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma è sempre nel mirino della critica e del web.

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei colpi del calciomercato stellare dell’ultima sessione estiva di calciomercato del Psg. Il presidente Al Khelaifi si è scatenato con colpi di primo piano per provare a raggiungere la tanto agognata Champions League.

Nonostante tutto ciò il club francese è uscito agli Ottavi di finale contro il Real Madrid e l’ex portiere del Milan non sta certamente vivendo un’annata facile. L’estremo difensore è stato infatti tra i principali colpevoli della sconfitta contro i Blancos e da quel momento sembra non essersi più ripreso. Diversi errori, settimana dopo settimana, con ‘Gigio’ che è diventato una sorta di capro espiatorio.

Mentre in Italia il Milan primo in classifica lo ha dimenticato grazie a Mike Maignan, in Francia le recensioni riguardo il giocatore sono tutt’altro che positive e sono in tanti, tra i tifosi francesi, a preferire il rivale Keylor Navas.

Donnarumma, si scatenano i social sul portiere

Nelle ultime ore, sui social, si discute di una curiosa scelta che riguarda Donnarumma. Il calciatore italiano è tra i candidati alla vittoria del premio di miglior portiere dell’anno in Ligue1, premio istituito dall’UNFP, il sindacato di tutti i calciatori francesi. Il portiere di Castellammare di Stabia è tra i cinque candidati al premio che vide vincere lo scorso anno Keylor Navas. Il sondaggio è in vigore fino al prossimo 15 Maggio ed il calciatore del Psg attualmente è addirittura ultimo nelle preferenze. Guida invece l’ex portiere della Fiorentina, Lafont, autore di un’ottima stagione al Nantes.

Vi sono state inoltre tante critiche riguardo la scelta di inserire Donnarumma tra i candidati a questo premio e sui social si sono scatenati con risate e battute sul calciatore.