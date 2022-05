“Ai Mondiali con Ancelotti”: Italia, l’appello scatena i social

Ancelotti incanta con il Real Madrid, i tifosi dell’Italia lo vogliono alla guida della Nazionale italiana. L’appello scatena i social.

L’eliminazione contro la Macedonia del Nord brucia. Soprattutto perché ha sancito una seconda (e consecutiva) assenza al Mondiale, che per l’Italia campione d’Europa è un’onta troppo grossa da dover sopportare.

Un’onta che, però, non ha pregiudicato il ciclo tecnico di Roberto Mancini. L’ex Inter è rimasto in sella della Nazionale azzurra, anche se la girandola dei nomi era impazzita dopo i rumors circa le possibili dimissioni del commissario tecnico.

Cannavaro, Gattuso e soprattutto Carlo Ancelotti: questa la sequela di nomi che si sono inseguiti tra i social, le prime pagine e i bar sport di tutta la Penisola. Soprattutto il tecnico del Real Madrid, resta un piccolo sogno bagnato da parte di molti tifosi, affascinati dall’idea di vedere ‘Re Carlo’ alla guida dell’Italia.

Ancelotti incanta con il Real Madrid, i tifosi lo vogliono in Nazionale: si scatena l’appello

Un nome che ha ripreso prepotentemente auge nell’immaginario dei supporters azzurri, in particolare dopo la stagione trionfante di Ancelotti in quel di Madrid. E la clamorosa rimonta col Manchester City, con annessa finale di Champions raggiunta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei desideri social.

“Quando andiamo tutti insieme a chiedere in ginocchio a Carletto Ancelotti di allenare la nazionale?”, scrive qualcuno su Twitter, a simboleggiare un intero movimento di tifosi che vorrebbe l’ex tecnico di Napoli ed Everton di stanza a Coverciano. Un approdo che, secondo i social, rilancerebbe il calcio italiano in vista delle prossime competizioni. “Ai Mondiali con Ancelotti“, è questo il grido e l’appello che si alza da Twitter.

D’altronde, l’attuale tecnico del Real fu vicinissimo alla panchina dell’Italia già nel 2017, all’indomani del ciclo chiuso con Ventura. E in una recente intervista con ‘Prime Video’, non ha escluso un approdo in una Nazionale, in un futuro neanche troppo remoto.