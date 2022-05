Calciomercato Inter: il club spinge, Dybala attende. Cosa sta succedendo

Paulo Dybala fra meno di due mesi dirà addio alla Juventus dopo un lungo percorso: ad attenderlo c’è già un’altra squadra di Serie A

Il lungo addio tra Paulo Dybala e la Juventus è cominciato dopo lo stop delle trattative per il rinnovo del contratto. Fra meno di due mesi il calciatore argentino lascerà i bianconeri dopo sette anni. La ‘Joya’ arrivò a Torino dal Palermo nel 2015 in cambio di circa 40 milioni di euro e ora non lascerà nulla nelle casse della società di Andrea Agnelli.

Il percorso con la casacca juventina ha regalato tante gioie a Dybala, vari titoli e poi il clamoroso finale dopo una lunga trattativa per il rinnovo poi sfociata nel nulla. In mezzo, 289 partite con la maglia della Juventus condite da 114 reti.

Inter, per la ‘Gazzetta’ Dybala sempre più vicino a vestire di nerazzurro: contratto fino al 2026

‘La Gazzetta dello Sport’, intanto, questa mattina ha parlato della prima ‘Joya’ per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. “Anche la Joya ha scelto”, scrive il quotidiano milanese. L’Inter e Paulo Dybala sono ormai promessi sposi, al di là di un accordo che non è stato ancora sigillato e dato in pasto ai media anche per evitare imbarazzi a ridosso della finale di Coppa Italia con la Juventus, attuale club dell’argentino.

La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere in Italia, dall’estero poi si sono mossi Manchester United e Atletico Madrid ma sono stati movimenti perlustratori più che altro. E non veramente convinti come quelli condotti dall’Inter di Beppe Marotta, da tanti anni grande estimatore dell’argentino.

La ‘Joya’ ben si adatterebbe alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi. Nel disegno tattico dell’allenatore piacentino, potrebbe partire da seconda punta. Dal numero dieci argentino nel frattempo sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni da un punto di vista fisica.

Dybala all’Inter guadagnerebbe 6 milioni di euro più bonus, scrive ancora la ‘rosea’, firmerebbe un contratto di quattro anni, fino al 2026. Nell’ottica di una spending review però i nerazzurri abbasseranno il monte ingaggi attraverso gli addii di effettivi come Vidal, Vecino, Sanchez e De Vrij.

Secondo le informazioni in nostro possesso, tuttavia, il calciatore preferirebbe mettersi in gioco all’estero, aprendo un nuovo ciclo lontano dall’Italia. Sebbene al momento, come dice anche ’La Gazzetta dello Sport’, non vi siano stati degli affondi concreti per lui da club esteri. Per questo motivo, l’argentino sta ancora attendendo. Il suo futuro potrebbe cuocersi pertanto a fuoco lento. L’entourage e Dybala inoltre non hanno nessuna intenzione di definire la questione prima della finale di Coppa Italia.