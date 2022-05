Juventus, tentazione estiva e colpo gratis: colloquio con l’entourage

L’estate si avvicina anche per la Juventus. Agnelli ed Allegri programmano il futuro e mettono nel mirino un vecchio pallino.

La Juventus di Andrea Agnelli programma la prossima stagione. Il club bianconero lotta solo per la Coppa Italia, la cui finale è in programma mercoledì 11 allo stadio Olimpico di Roma. Archiviata la qualificazione in Champions League, già matematica dopo il mezzo passo falso della Roma nell’ultimo turno di campionato, è tempo ora di pensare al futuro.

Il club bianconero si è già affacciato sulla finestra estiva di calciomercato che aprirà nei prossimi mesi. L’obiettivo di Federico Cherubini, direttore sportivo del club, è quello di battere la concorrenza per accaparrarsi i giovani prospetti finiti nel mirino della dirigenza. Oltre ai giovani talenti, però, il mercato potrebbe portare diverse occasioni relative a calciatori di esperienza da aggregare in gruppo.

Calciomercato Juventus, colloquio con l’agente di Di Maria

Angel Di Maria è un vecchio pallino della Juventus. L’attaccante del Paris Saint-Germain è in scadenza contrattuale a giugno 2022 e la sua avventura in Ligue 1 sembra destinata alla conclusione. Agnelli non ha iniziato la trattativa per il suo cartellino, ma come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il nome di Di Maria potrebbe essere più di una idea. Una vera e propria tentazione che alimenta i rumors di calciomercato.

Il quotidiano riferisce di un primo colloquio informativo con l’entourage del calciatore a proposito della fattibilità dell’affare. L’argentino chiede un ingaggio piuttosto alto, circa 7 milioni di euro a stagione. L’arrivo a parametro zero, però, potrebbe ingolosire il club piemontese. L’alternativa a Di Maria resta sempre Nicolò Zaniolo della Roma. L’attaccante del club capitolino di Josè Mourinho, però, ha costi diversi. Il suo cartellino ha una valutazione che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.