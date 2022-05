De Laurentiis, mossa a sorpresa: un sudcoreano per la difesa del Napoli

Obiettivi precisi per il Napoli in vista della prossima stagione: De Laurentiis pensa a un difensore esotico per rinforzare la squadra

Con la sonora vittoria sul Sassuolo, il Napoli ha mandato in archivio il periodo più difficile della stagione. Svanito il sogno scudetto e centrata la qualificazione Champions, nel finale di campionato la squadra di Luciano Spalletti dovrà tentare di difendere la terza posizione dall’assalto della Juventus.

I partenopei vogliono impedire che si ripeta la storia della passata stagione quando la formazione torinese firmò il sorpasso all’ultima giornata. In questo caso, sarebbe molto meno doloroso rispetto a un anno fa quando il sorpasso costò la qualificazione in Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis intanto pensa anche al futuro. Con il calciomercato che passerà attraverso delle linee guida ben definite.

Napoli, obiettivi precisi sul calciomercato: si vuole dare fisicità con Barak, Min-jae Kim e Bednarek

In vista della prossima stagione, il Napoli vuole dare fisicità alla propria rosa. L’obiettivo della società partenopea – come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è quello di arricchire con muscoli e centimetri il proprio organico.

In quest’orientamento, rientrano le strategie messe in atto dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis. I nomi accostati al club partenopeo dalla ‘rosea’ sono quelli di Antonin Barak, Min-jae Kim e Jan Bednarek.

Per il centrocampista dell’Hellas Verona, tornato molto prolifico, sono necessari circa 20 milioni di euro. La mezzala è ormai calata perfettamente nel campionato italiano dove è arrivata nel 2017 in virtù di un’intuizione dell’Udinese. In questa stagione, ha già siglato 11 reti.

I napoletani hanno poi due nomi sul proprio taccuino anche per il pacchetto arretrato. Min-jae Kim è un sudcoreano del Fenerbahce. Al club turco è arrivato da un anno e si è subito imposto come titolare malgrado il salto dal campionato cinese alla Superlig. L’altro profilo seguito, come detto, è quello di Bednarek. Il 26enne del Southampton è ormai da diverse stagioni in Premier League.

L’ultimo nome è quello dell’attaccante classe 2001 inglese con passaporto albanese Armando Broja che in questa stagione il Chelsea ha mandato in prestito al Southampton con cui ha firmato fino a questo momento 6 reti.