Juventus, arriva l’annuncio ufficiale dell’agente di Paulo Dybala

Continua ad essere un rebus il futuro di Dybala: smentito l’accordo con l’Inter. La replica dell’agente dell’argentino, Antun alle indiscrezioni.

Niente da fare. L’Inter, prima di poter abbracciare Paulo Dybala, dovrà attendere ancora. Nella mattinata odierna la ‘Gazzetta dello Sport’ aveva dato quasi per chiusa la trattativa tra l’entourage dell’argentino e l’amministratore delegato Beppe Marotta, sulla base di 6 milioni netti all’anno. La realtà, invece, è quanto mai differente e a smentire le voci circolate nelle ultime ore ci ha pensato in maniera ufficiale l’agente del calciatore, Jorge Antun.

Il procuratore, come riportato su Twitter dal nostro direttore, ha voluto fare il punto della situazione spegnendo le recenti indiscrezioni di mercato. “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero”.

Per capire quale sarà la prossima destinazione dell’attuale numero 10 della Juventus, quindi, bisognerà attendere le prossime settimane. Oltre all’Inter, sulle sue tracce ci sono pure l’Atletico Madrid (che a luglio saluterà Luis Suarez in scadenza di contratto) ed il Manchester United che sottoporrà il proprio reparto offensivo ad un profondo restyling.

Dybala, smentito l’accordo con l’Inter

Le dichiarazioni di Antun, di fatto, confermano le notizie raccolte dalla nostra redazione secondo le quali Dybala si prenderà tutto il tempo necessario prima di scegliere la sua prossima destinazione. Ora la priorità consiste nel concludere, nel migliore dei modi, l’esperienza alla Juventus. Poi, arriverà il momento di aprire un nuovo capitolo della propria carriera senza escludere una meta all’estero.

Marotta, dal canto suo, nei prossimi giorni proverà ad intensificare i contatti così da provare a bruciare la folta concorrenza (di cui fa parte pure la Roma). Il dirigente, oltre ad un ricco stipendio, è pronto a garantirgli un ruolo di primaria importanza all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Basterà per convincerlo? Vedremo. Per il momento non c’è nessuna intesa.