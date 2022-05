“Il PSG è interessato”: Juventus, i tifosi devono già salutare il bomber?

La stagione della Juventus sta per volgere al termine, ma i tifosi bianconeri corrono il rischio di salutare già un attaccante.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri ha due obiettivi per queste ultime settimane della stagione: cercare di superare il Napoli di Luciano Spalletti al terzo posto in classifica e vincere la Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La vittoria della coppa nazionale sicuramente aggiusterebbe una stagione molto difficile per i bianconeri, considerando che non sono mai stati in realtà in competizione per vincere lo Scudetto e che sono usciti agli ottavi di finale della massima competizione europea con il Villarreal di Emery.

Nonostante questi due obiettivi, in casa della ‘Vecchia Signora’ si sta pensando già molto alla prossima stagione. I bianconeri, infatti, devono sostituire il probabilissimo partente Giorgio Chiellini in difesa e Paulo Dybala in attacco. Ma c’è un altro centravanti juventino che potrebbe lasciare il capoluogo piemontese al termine della stagione.

Juventus, Moise Kean può già salutare i tifosi bianconeri: su di lui c’è il PSG

‘Nicolò Schira‘, infatti, ha dato su ‘Twitter’ un importante aggiornamento di mercato: “Il PSG è interessato a Moise Kean, il quale può lasciare già la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato”. L’attaccante ha già giocato con la maglia dei parigini la stagione scorsa, dove ha segnato 17 gol in 41 presenze.

Kean è stato preso dalla Juventus la scorsa estate dall’Everton in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro. L’attaccante non ha mai convinto del tutto in questa stagione. Il giocatore, infatti, non è mai stato un titolare fisso per Allegri ed ha segnato solo 6 gol nelle 38 partite giocate quest’anno con la maglia bianconera.