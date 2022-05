Napoli beffato sul mercato: visite e firma altrove per l’obiettivo di Giuntoli

Napoli e Roma avevano puntato al giocatore durante la sessione di mercato di gennaio, ma il terzino sta firmando col Bayern Monaco.

Quando bussa alla porta il Bayern Monaco, è difficile resistervi e optare per un’altra squadra. Sarà per questo che Napoli e Roma sono praticamente da considerare fuori dalla corsa per Noussair Mazraoui, il quale è in procinto di lasciare l’Ajax per un’avventura in Germania.

A riportare la notizia quest’oggi è ‘Sport Bild’, che ha rilasciato alcuni dettagli sull’imminente affare. Sarebbe questione di ore, prima che il Bayern Monaco possa considerare proprio il cartellino del marocchino.

Al termine della stagione Mazraoui si svincolerà dagli olandesi e potrà trasferirsi in Baviera. Secondo indiscrezioni, il terzino avrebbe già sostenuto le visite mediche e i test fisici necessari, quindi potrà firmare il contratto che l’attende.

Il difensore va al Bayern Monaco: niente Napoli o Roma per Mazraoui

I neo campioni di Germania in effetti erano da tempo alla ricerca di un titolare per la fascia destra, considerato che Pavard ormai occupa la posizione di centrale. Inoltre, l’alternativa Niklas Sule è stata ceduta al Borussia Dortmund, per cui Mazraoui è stata un’occasione imperdibile. Insieme al marocchino potrebbe trasferirsi anche Ryan Gravenberch, che Nagelsmann attenderebbe a braccia aperte.

Napoli e Roma perdono una grande occasione, trattandosi di un parametro zero di grande prospettiva e di appena 24 anni. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, l’aveva posto sotto la lente del Napoli già a dicembre a causa dell’emergenza difensiva del club e anche per far rifiatare Di Lorenzo sulla destra. Sembrava proprio che il dirigente fosse pronto a sferrare il colpo, ma alla fine la società di De Laurentiis si è spostata su altri nomi, anche per la difficoltà a convincere l’Ajax a cederlo per la seconda parte di stagione. L’attesa in questo caso ha premiato il Bayern Monaco e Giuntoli dovrà allora occuparsi di altre questioni di calciomercato.