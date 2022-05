Napoli, De Laurentiis gongola: l’annuncio fa esultare anche i tifosi

Inizia a gongolare Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, per l’annuncio che fa esultare tutti

Il Napoli disputerà sabato alle 15:00 la trasferta contro il Torino allo Stadio Olimpico. Sarà una partita abbastanza inutile ai fini della classifica. I partenopei hanno conquistato il posto in Champions League così come la Juventus. Le due squadre, comunque, si giocheranno il terzo posto dopo i risultati negativi che hanno pregiudicato la corsa allo scudetto. Uno scudetto molto desiderato dal Napoli e dalla sua tifoseria.

Sono infatti partite delle critiche nei confronti della squadra di Luciano Spalletti e soprattutto Aurelio De Laurentiis. Questo perché il presidente del Napoli non ha ancora portato lo scudetto all’ombra del Vesuvio e anche perché il suo principale obiettivo è quello della qualificazione in Champions. Ma sono arrivate le parole di uno dei protagonisti di questa stagione.

Napoli, Lobotka ha le idee chiare per la prossima stagione

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’anno prossimo proveremo a vincere lo scudetto. Adesso proveremo a concludere la stagione in modo positivo, poi ci riposeremo per riprovarci la prossima stagione”. Parole chiare del centrocampista slovacco, desideroso di vincere così come la piazza partenopea. Buona parte dei tifosi aveva anche contestato la propria squadra durante Napoli-Sassuolo.

Prosegue poi Lobotka: “Oltre a blindare il terzo posto, forse si può puntare anche al secondo. Spalletti è stato fondamentale per me, perché la fiducia del tecnico è importante e lui mi ha dato una possibilità”. Lo slovacco parla anche del suo connazionale, Hamsik: “Felice per la vittoria del campionato turco, a Napoli non ci era riuscito”.