Juventus, è fatta: l’annuncio di calciomercato arriva in diretta

Juventus, l’addio è definitivo nei prossimi mesi. Il tecnico annuncia l’operazione di mercato che diventerà ufficiale già nei prossimi mesi.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per programmare il futuro. La prossima stagione deve, per forza di cose, essere quella decisiva per mettersi alle spalle la stagione che sta per concludersi. La qualificazione in Champions League salva il ‘primo’ anno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Per questo motivo la dirigenza bianconera è alla caccia di profili che possano essere inseriti in rosa in vista dell’impegno su due fronti il prossimo anno. Archiviata la matematica qualificazione, dunque, è tempo di programmare il futuro. Oltre al mercato in entrata, però, è tempo di pensare anche alle cessioni.

Calciomercato Juventus, annuncio sul futuro di Conte

Tra i calciatori in uscita c’è, sicuramente, il tanto chiacchierato affare relativo a Dejan Kulusevski, destinato al passaggio a titolo definitivo al Tottenham di Antonio Conte. Proprio il tecnico del club inglese ha svelato in conferenza stampa il futuro del centrocampista giunto in prestito dalla Juve.

Di seguito uno stralcio del suo intervento durante l’incontro con la stampa a due giorni dalla sfida con il Liverpool: “Kulusevski è in prestito, ma è come se fosse un affare fatto – ha svelato -. Lui è un giocatore del Tottenham al 100% sotto ogni punto di vista. Non ancora in maniera ufficiale, ma è un giocatore del Tottenham”. Il suo acquisto, dunque, è destinato a diventare definitivo in estate. Dopo il prestito oneroso, scatterà l’obbligo di riscatto a 35 milioni di euro.