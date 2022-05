Serie A, c’è il ritorno in panchina: entusiasmo incontenibile per i tifosi

La Serie A di quest’anno sta volgendo al termine, ma c’è un ritorno in panchina che ha portato grandissimo entusiasmo tra i tifosi.

Mancano solo tre giornate al terminato al campionato, in cui, tranne per chi parteciperà alla prossima edizione della Champions League, è ancora tutto decidere. Infatti, non solo la lotta per vincere lo Scudetto ma anche sia quella che riguarda un posto in Europa che quella per evitare la retrocessione in Serie B.

La lotta al titolo ormai riguarda solo il Milan e l’Inter, mentre ci sono ben cinque squadre che si stanno contendendo la qualificazione alle coppe europee: Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Anche per salvarsi la situazione è molto intricata, visto che il Cagliari terzultimo ha solo due punti di vantaggio sulla Salernitana e tre sul Genoa.

Proprio i granata domani avranno l’occasione di superare i sardi, perché recupereranno all’Arechi il match contro il Venezia. Un po’ più su alla zona calda c’è il Bologna, che è tra le squadre più in forma del nostro campionato. I rossoblù, infatti, nelle ultime settimane sono riusciti a fermare squadre come Milan, Juventus, Inter e Roma. In queste ultime ore è arrivata un’importantissima notizia proprio per la squadra emiliana.

Serie A, la notizia che i tifosi aspettavano: Mihajlovic domani potrà riprendere ad allenare il Bologna

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, infatti, Sinisa Mihajlovic domani potrà ritornare a guidare l’allenamento del suo Bologna. Il tecnico serbo, dimesso lunedì scorso dall’Ospedale Sant’Orsola, ha avuto il via libera dai medici per riprendere a lavorare con i suoi calciatori.

Domenica il Bologna giocherà in trasferta al Penzo contro il Venezia e non si sa ancora se Mihajlovic potrà sedersi in panchina, ma è certo che l’allenatore serbo farà di tutto per essere al fianco della sua squadra. La notizia che il tecnico può tornare ad allenare ha fatto saltare di gioia non solo i tifosi rossoblù ma anche ai sostenitori delle altre squadre, perché Mihajlovic con la sua grinta è entrato nel cuore di tutti.