Roma, l’esterno del futuro può arrivare dal Manchester United

La Roma punta un esterno del Manchester United per rinforzare la propria rosa: Mourinho converge l’interesse ancora sulla Premier League

Appuntamento con la storia per la Roma di José Mourinho. I giallorossi questa sera andranno a caccia di una finale europea. Con il Leicester, la formazione capitolina ripartirà dall’1-1 del match d’andata. Per compiere l’impresa avrà il sostegno del pubblico, che riempirà l’Olimpico per trascinare Lorenzo Pellegrini e compagni.

Il tecnico portoghese però lavora con l’obiettivo di rendere la Roma sempre più competitiva ed è da leggere in quest’ottica anche l’interesse balzato fuori nelle ultime ore. Mou potrebbe pescare nuovamente in Inghilterra per rinforzare la sua squadra, trovando una soluzione ad un problema irrisolto.

Roma, dall’Inghilterra: giallorossi su Wan-Bissaka, ci sono pure Atletico Madrid e Crystal Palace

La società giallorossa è alla ricerca di un’alternativa a Rick Karsdorp. A gennaio è arrivato dall’Arsanal Ainsley Maitland-Niles in prestito secco ma il suo percorso giallorosso, peraltro senza troppe tracce, sembra essere destinato a concludersi a fine stagione. Per rinforzare la fascia destra però la ricerca proseguirà in Premier League.

La Roma ha individuato il suo prossimo obiettivo ed è una petizione di José Mourinho, che lo conosce bene, considerati i suoi trascorsi in Inghilterra. Il tecnico portoghese pensa a Aaron Wan-Bissaka, terzino 24enne del Manchester United. Il calciatore non sta vivendo un anno semplice nei ‘Red Devils’. In vista della prossima stagione, in queste settimane parlerà con Erik ten Hag, perché come rivela il ‘Sun’, vuole comprendere quali sono i progetti della società con lui. Con un contratto in scadenza nel 2024, il calciatore inglese potrebbe lasciare il Manchester United rilanciando la sua carriera altrove.

Su di lui, oltre alla Roma ci sarebbero pure Atletico Madrid e Crystal Palace. Proprio con questi ultimi ha debuttato in Premier League e successivamente si è trasferito allo United per 55 milioni di euro. Ora però il suo valore di mercato è decisamente inferiore e i giallorossi vogliono provare a portarlo sulla sponda del Tevere, approfittando pure della presenza all’interno dello spogliatoio di due connazionali, Tammy Abraham e Chris Smalling.