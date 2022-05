Napoli, l’affare può sbloccarsi prima del previsto: l’ha chiesto Spalletti

Il Napoli sta definendo la prima strategia in vista della prossima stagione: sulla strada imboccata pesa il pensiero di Luciano Spalletti

In poche settimane il Napoli ha visto naufragare il sogno scudetto a lungo accarezzato. La squadra di Luciano Spalletti si è disciolta nelle sfide con Fiorentina, Roma ed Empoli, come in precedenza aveva fatto anche in Europa League nel return match della gara con il Barcellona.

Nel finale di stagione, intanto, la squadra di Spalletti conta di limitare i danni confermando il terzo posto. I partenopei devono tenere a bada il ritorno della Juventus e nel frattempo riorganizzarsi per programmare la prossima stagione puntando a migliorare quanto fatto in questo corso. Le manovre, in casa azzurra, sembrano già essere state avviate.

Napoli, Spalletti chiede il rinnovo di Ospina e spinge Meret alla porta: all’italiano pensano in quattro

La programmazione della nuova stagione comincia con la risoluzione di uno degli aspetti spinosi che hanno regnato nel Napoli negli ultimi anni. Secondo il giornalista Giovanni Scotto, Luciano Spalletti avrebbe chiesto espressamente alla società di procedere al rinnovo di David Ospina. Il club avrebbe seguito le indicazioni dell’allenatore di Certaldo perché i contatti sarebbero già stati avviati, dopo che per mesi la situazione sembrava essere bloccata.

Questo spinge verso l’addio invece Alex Meret. Il portiere italiano in questi anni è rimasto all’ombra del colombiano, non convincendo mai del tutto quando è stato chiamato in causa. Pertanto, scrive ancora Scotto, il dialogo tra la società azzurra e Ospina, apre la porta d’uscita al 25enne estremo difensore nato ad Udine.

Sul portiere, giunto al Napoli dall’Udinese nel 2019 e con un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, hanno posato gli occhi tre formazioni di Serie A. Nel tweet con il quale ha veicolato l’informazione di mercato, Giovanni Scotto ha scritto dell’interesse di Lazio, Torino, Fiorentina e una sorprendente quarta pretendente. Sul calciatore in cerca di sistemazione, infatti, ci sarebbe pure l’Inter che negli scorsi mesi ha chiuso per André Onana, portiere camerunese che arriverà a Milano a parametro zero dall’Ajax nel corso dell’estate.