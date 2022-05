“Tutto falso”: PSG, la smentita sorprende Donnarumma e compagni

Giorni caldi per il futuro del PSG: tra rumors e possibili ribaltoni di mercato, arriva la smentita che sorprende anche Donnarumma e compagni.

La stagione non è stata certamente positiva. Certo, la vittoria della Ligue 1 non era scontata, anche se la faraonica campagna acquisti dell’estate non poteva far pensare altrimenti. Anzi, era in Europa che ci si aspettava un impatto che il PSG, quest’anno, non è riuscito ad avere.

L’eliminazione in Champions League con il Real Madrid, dopotutto, brucia ancora. E anche parecchio. La sensazione di un’occasione persa c’è e ferisce il gruppo di Donnarumma e compagni, finiti in crisi dopo il fiasco continentale.

Crisi che, però, non sembra aver colpito il fenomeno Mbappé, tra i pochi positivi della stagione dei parigini e uomo al centro del futuro prossimo del PSG.

PSG, quale futuro per Mbappé? La smentita sorprende tutti

Il giovane e forte attaccante francese resta l’obiettivo numero uno del Real Madrid, in una lunga telenovela che ha coinvolto tutti gli Stati Generali di ambedue i club, nel corso dell’ultima annata. Anche perché nel futuro di Mbappé potrebbe esserci ancora il Paris Saint-Germain, viste le tante voci che arrivano dalla Francia.

Voci che vedrebbero l’ex Monaco disposto e vicinissimo ad un rinnovo biennale con il PSG intorno ai 50 milioni di euro a stagione. “Non so da dove vengano fuori, è tutto falso”: così la madre e agente di Mbappé ha smentito tutto ai microfoni di ‘MARCA’, sorprendendo tifosi e piazza.

Per Donnarumma e compagni, questa potrebbe essere l’ultima temporada con il fenomeno francese in squadra. Su di lui, il Real Madrid non molla la presa e sogna un colpo galactico per l’estate. E al momento, non sembra esserci nessun spiraglio per un rinnovo e una permanenza inoltrata in quel di Parigi.