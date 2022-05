Salah non si trattiene: è successo dopo Real-City, tifosi impazziti

La finale di Champions League sarà Real Madrid-Liverpool, riedizione del match del 2018. L’attaccante dei Reds Salah scalda già l’ambiente.

La rocambolesca vittoria di ieri sera contro il Manchester City proietta il Real Madrid in finale. Gli uomini di Ancelotti raggiungono così il Liverpool di Klopp che aveva avuto la meglio sulla sorpresa Villarreal.

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in finale. L’ultima volta, nel 2018, furono gli spagnoli, allora allenati da Zinedine Zidane, a prevalere. Un 3-1, con reti di Benzema e Bale, che consegnò al Real Madrid la 13esima coppa della sua storia.

Una gara che fu piena di polemiche, a partire dall’infortunio che accorse all’allora portiere del Liverpool Karius che compromise la sua prestazione. Ma anche per il contrasto tra Sergio Ramos e Momo Salah che portò alla forte contusione alla spalla per l’egiziano e alla sua uscita prematura dal campo.

Champions League, Salah vuole togliersi il sassolino dalla scarpa

Un’uscita dal campo che allora fu foriera di tantissime polemiche, con molti che accusarono l’allora difensore del Real Madrid di essere stato troppo irruento. Nel frattempo, tra i tati what if tipici del calcio, Sergio Ramos ha lasciato Madrid per accasarsi al PSG, eliminato proprio dagli spagnoli in questa edizione della Champions League, mentre Salah è rimasto a Liverpool. E a quanto pare non ha dimenticato affatto l’episodio.

Immediatamente dopo il fischio finale e la certezza che il suo Liverpool affronterà nuovamente il Real Madrid in finale, Salah si è lasciato andare ad un tweet abbastanza eloquente: “Abbiamo un conto da regolare”, scatenando quindi la comprensibile reazione dei tifosi. Una doppia chiave di lettura, sia a livello personale, in quanto stavolta Salah vorrà certamente giocare tutti i 90′ ed essere decisivo, sia a livello di squadra. Insomma, la finale Real Madrid–Liverpool, almeno sui social, è già iniziata.