“Era rosso”: Inter-Empoli, la decisione dell’arbitro fa infuriare tutti

Inter-Empoli, ennesimo episodio da moviola e polemiche feroci sui social network. La decisione di Manganiello è nel caos.

Il secondo tempo di Inter-Empoli è iniziato da pochissimi minuti. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, il risultato è fermo sul 2-2. Un primo tempo spettacolare e ricco di episodi, anche di moviola. Uno tra questi è il secondo gol della squadra di Simone Inzaghi, finito al centro delle polemiche.

Il club nerazzurro, infatti, ha pareggiato i conti al minuto 45 grazie ad una rete di Lautaro Martinez che ha completato la rimonta ed ha riportato lo score momentaneo sul 2 pari. I padroni di casa hanno così risistemato la faccenda dopo il doppio svantaggio.

Inter-Empoli, Barella e Manganiello al centro del caos

L’azione del secondo gol della squadra di Inzaghi è valsa il pari, ma anche un bel po’ di polemiche. La formazione locale, infatti, poco prima dell’inizio del recupero della prima frazione di gioco, ha fatto 2-2. Il gol, però, ha scatenato la furia dei tifosi della squadra toscana di Aurelio Andreazzoli.

Il motivo? Un presunto fallo di Niccolò Barella in avvio di azione. Il centrocampista nerazzurro ha dato il via all’azione di contropiede dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Asllani. Proprio il suo intervento è al centro delle critiche. La sua entrata, infatti, secondo molti tifosi riversatisi su ‘Twitter’ all’intervallo, è scomposta. Dunque, l’azione del 2-2 sarebbe frutto di una scorrettezza non ravvisata dall’arbitro Manganiello, la cui decisione di non fischiare fallo a favore dei toscani, ha scatenato l’ennesima polemica: “Sì, sì, era rosso a Barella”, scrive un utente.